Президент Узбекистана поддержал спецоперацию России в Донбассе

Состоялся телефонный разговор глав России и Узбекистана. Президенты обсудили мировую обстановку и двусторонние отношения, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым основную повестку. Одной из тем разговора стала спецоперация по демилитаризации и денацификации, которую РФ проводит на территории Украины. Путин проинформировал собеседника о причинах и целях действий России. Также он рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации. По данным пресс-службы Кремля, Мирзиеев относится к ситуации с пониманием.



Также Путин и Мирзиеев обсудили вопросы, касающиеся отношений России и Республики Узбекистан. «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях», — сообщает пресс-служба президента России.



Россия проводит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлениям российских властей, ее целью является защита интересов жителей Донбасса и России, а также обеспечение их безопасности.



