Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова | 360°

Власть 21 октября 2022, 02:52 Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова Киев ввел санкции против жен президента Белоруссии Лукашенко и главы МИД Лаврова РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении жены белорусского лидера Александра Лукашенко Галины, а также родственников министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Документ опубликован на сайте Зеленского.

В санкционный список попали Галина Лукашенко 1955 года рождения, а также Мария Лаврова 1950 года рождения и дочь российского дипломата Сергея Лаврова Екатерина Винокурова 1983 года рождения. Украинские власти блокируют все активы указанных граждан в своей стране, а также запрещают им выводить капитал.

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Зеленский также распорядился ввести санкции против уроженок Украины — Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой. Ограничения коснулись и телеведущей Регины Тодоренко.

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Судя по всему, поводом для такого решения стало нежелание звезд высказываться о спецоперации ВС РФ на Украине. Артисты предпочли молчать и не поднимали эту тему в общении с журналистами и социальных сетях.

Ранее публицист Иван Новоселов негативно высказался в адрес Владимира Зеленского. По его мнению, «популистский клоун» всегда действует по ситуации, давая пустые обещания.