Президент Туркмении попросил у Путина «Аурусы»

«Мы сделаем заявку на автомобили „Аурус“, седан. Поэтому первую партию собираемся закупить, если не возражаете», — подтвердил президент Туркмении.

По его словам, Россия и Туркмения будут продолжать сотрудничество по самым разным направлениям. Это послужит во благо обоим народам, подчеркнул туркменский лидер.

В своем ответном приветственном слове Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменией развиваются весьма успешно. Еще в прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты Договор о стратегическом партнерстве. За первые семь месяцев 2019-го товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 62%.

«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке „Аурус“. Очень приятно, что машина вам понравилась. Но это не единственные направления сотрудничества», — отметил российский лидер, добавив, что у Москвы и Ашхабада хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям.

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Президент России прибыл в Ашхабад, чтобы принять участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. В заседании Совета участвуют президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.