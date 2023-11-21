Власть 21 ноября 2023, 12:15 Президент Таджикистана прибыл в Россию для переговоров с Путиным Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву для встречи с Путиным РИА «Новости»

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом 21 ноября. Его встретили в аэропорту почетным караулом, сообщили «Известия».

Военный оркестр исполнил для Рахмона гимн России. Президент Таджикистана прошел по красной ковровой дорожке и отдал честь военным в знак приветствия.

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Вместе с Рахмоном в Москву прилетели несколько высокопоставленных чиновников. Среди них прибыли министры иностранных и внутренних дел, обороны, энергетики и экономического развития Таджикистана.

Во время визита Рахмон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По данным пресс-службы Кремля, главы государств обсудят развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Президенты также планировали обменяться мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. По итогам встречи стороны подпишут ряд важных двусторонних документов.