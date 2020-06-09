    09 июня 2020, 19:59

    Президент Судебно-экспертной палаты рассказал о смягчающих обстоятельствах для Ефремова

    Дарья Морозова

    Президент Судебно-экспертной палаты Денис Шульженко рассказал, что может повлиять на приговор актеру Михаилу Ефремову, виновному в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, «следствие, помимо доказательств по делу, собирая материалы, проводит в обязательном порядке сбор материалов по характеристике человека».

    Шульженко уточнил, что наличие звания народного артиста может стать смягчающим обстоятельством.