Президент Судебно-экспертной палаты рассказал о смягчающих обстоятельствах для Ефремова
Президент Судебно-экспертной палаты Денис Шульженко рассказал, что может повлиять на приговор актеру Михаилу Ефремову, виновному в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, «следствие, помимо доказательств по делу, собирая материалы, проводит в обязательном порядке сбор материалов по характеристике человека».
Шульженко уточнил, что наличие звания народного артиста может стать смягчающим обстоятельством.