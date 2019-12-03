Президент США поблагодарил украинского коллегу за «закрытие» дела об импичменте
Хозяин Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter поблагодарил лидера Незалежной Владимира Зеленского за опровержение слов о том, что они обсуждали предоставление военной помощи Украине в обмен на расследование дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщил РБК.
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«Спасибо, президент Зеленский. Дело (об импичменте — прим. ред.) закрыто», — цитирует американского президента «Русская планета».
В заключение Трамп призвал «ничего не делающих» демократов, которые инициировали процедуру импичмента, вернуться к работе.
Ранее президент США увидел некоторые плюсы в попытке Демократической партии отстранить его от должности главы государства. По словам Трампа, процедура импичмента стала огромным стимулом для республиканцев, которые «никогда не были такими едиными, как сейчас».