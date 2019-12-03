Президент США поблагодарил украинского коллегу за «закрытие» дела об импичменте

Эксперт: Трамп использовал заморозку военной помощи для давления на Зеленского Подробнее

«Спасибо, президент Зеленский. Дело (об импичменте — прим. ред.) закрыто», — цитирует американского президента «Русская планета».

В заключение Трамп призвал «ничего не делающих» демократов, которые инициировали процедуру импичмента, вернуться к работе.

Ранее президент США увидел некоторые плюсы в попытке Демократической партии отстранить его от должности главы государства. По словам Трампа, процедура импичмента стала огромным стимулом для республиканцев, которые «никогда не были такими едиными, как сейчас».