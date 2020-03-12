Президент США не обсуждал с Кремлем ситуацию на нефтяном рынке

По данным издания, курс европейской валюты упал на 84 копейки и составил 81,02 рубля. Валютные качели начали раскачивать 6 марта, когда участники ОПЕК+ не пришли к единому решению. Москва не поддержала предложение о дополнительном сокращении нефтедобычи во втором квартале этого года.