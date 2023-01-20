20 января 2023, 16:07
Президент снял Павлова с должности помощника секретаря Совбеза России
Президент Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета Безопасности России. Это документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности РФ», — сказано в указе.
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Представители аппарата Совбеза уточнили в комментарии ТАСС, что ушедший в отставку перейдет на другую работу. Алексей Павлов стал помощником секретаря Совбеза России в 2009 году, до этого он занимал разные должности в ФСБ и в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ, которое существовало до 2003 года.
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Председателем Совбеза РФ является президент стран Владимир Путин, его заместитель — Дмитрий Медведев. Также в состав СБ России входят директор ФСБ Александр Бортников, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие ключевые лица государства.
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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