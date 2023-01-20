Власть 20 января 2023, 16:07 Президент снял Павлова с должности помощника секретаря Совбеза России Президент Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза России РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета Безопасности России. Это документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности РФ», — сказано в указе.

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Представители аппарата Совбеза уточнили в комментарии ТАСС, что ушедший в отставку перейдет на другую работу. Алексей Павлов стал помощником секретаря Совбеза России в 2009 году, до этого он занимал разные должности в ФСБ и в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ, которое существовало до 2003 года.

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Председателем Совбеза РФ является президент стран Владимир Путин, его заместитель — Дмитрий Медведев. Также в состав СБ России входят директор ФСБ Александр Бортников, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие ключевые лица государства.