Президент Сербии подарил Путину икону. В ответ получил ружье
Президент РФ Владимир Путин подарил сербскому лидеру Александру Вучичу ружье, которое принадлежало первому королю Сербии. В свою очередь, Вучич подарил российскому коллеге икону XIX века. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Сербии.
4 ноября в Сочи прошла встреча президентов России и Сербии. В ходе беседы лидеры государств не только обсудили политику, энергетику и сотрудничество стран, но и обменялись подарками.
«Президент Вучич подарил президенту Путину икону „Преображение Господне“ XIX века. Президент Путин подарил президенту Вучичу оригинальное ружье Милана I Обреновича, которое было куплено на аукционе», — написала пресс-служба.
Вучич также приехал в Сочи с подарком для российского лидера. Им стала икона «преображение Господне» XIX века.
Газета «Известия» сообщила, что Вучич принял приглашение Путина на торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.