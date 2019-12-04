Президент Сербии подарил Путину икону. В ответ получил ружье

4 ноября в Сочи прошла встреча президентов России и Сербии. В ходе беседы лидеры государств не только обсудили политику, энергетику и сотрудничество стран, но и обменялись подарками.

«Президент Вучич подарил президенту Путину икону „Преображение Господне“ XIX века. Президент Путин подарил президенту Вучичу оригинальное ружье Милана I Обреновича, которое было куплено на аукционе», — написала пресс-служба.

Вучич также приехал в Сочи с подарком для российского лидера. Им стала икона «преображение Господне» XIX века.

Газета «Известия» сообщила, что Вучич принял приглашение Путина на торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.