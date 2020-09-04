Президент Сербии и премьер Косова подпишут договоренности в Вашингтоне
Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти примут участие в церемонии подписания договоренностей в Вашингтоне в пятницу, 4 сентября, информирует ТАСС.
Отмечается, что об этом свидетельствуют данные из рабочего графика главы США Дональда Трамп. Они были опубликованы представителями Белого дома, пишет сайт «Аргументы и факты».
Согласно размещенной информации, в 11:05 по местному времени лидер Штатов будет присутствовать на церемонии. В настоящий момент неизвестно, какие именно документы подпишут Вучич и Хоти.