Президент Сербии и премьер Косова подпишут договоренности в Вашингтоне

Отмечается, что об этом свидетельствуют данные из рабочего графика главы США Дональда Трамп. Они были опубликованы представителями Белого дома, пишет сайт «Аргументы и факты».

Согласно размещенной информации, в 11:05 по местному времени лидер Штатов будет присутствовать на церемонии. В настоящий момент неизвестно, какие именно документы подпишут Вучич и Хоти.