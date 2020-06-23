Обращение президента России Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что в телеобращении президент подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией, оценит состояние дел в экономике расскажет о перспективах, которые ждут жителей страны.
Это не первое обращение российского лидера за последние несколько месяцев. С началом распространения коронавируса Путин стал в прямом эфире обращаться к россиянам с важными заявлениями. Он объявлял о введении периода нерабочих дней и заявлял о мерах поддержки граждан и бизнеса в связи со сложной экономической ситуацией, которая сложилась в условиях пандемии.
При этом ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Путин может обратиться к россиянам в преддверии 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Дмитрий Песков тогда заявил, что если президент намерен выступить с обращением, то он точно это сделает. Тогда же представитель Кремля пообещал, что намерен проинформировать прессу о предстоящем заявлении. При этом он не исключил, что выступление президента по голосованию по поправкам в Конституцию может пройти после парада Победы 24 июня.