Власть 04 июля 2023, 11:59 Президент России рассказал о реакции людей на попытку мятежа Президент Путин: россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа РИА «Новости»

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Российский народ объединился как никогда и выступил против попытки мятежа единым фронтом. Президент России Владимир Путин сказал об этом на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», — сказал он.

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По словам главы государства, Россия продолжила развиваться, несмотря на объявленную против нее гибридную войну. Граждане сплотились, общество консолидировалось как никогда.

Владимир Путин напомнил, что против страны ввели нелегитимные санкции, попытались сдержать ее развитие и поставить под удар безопасность. У границ долгое время создавали «анти-Россию», накачивали ее оружием, игнорировали атаки на Донбасс и потакали продвижению неонацизма. Президент поблагодарил членов ШОС за поддержку.