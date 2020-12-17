Президент России раскрыл главный секрет семейного счастья
Журналистка из Исландии в ходе большой пресс-конференции спросила президента России Владимира Путина, в чем заключается секрет семейного счастья, пишет сайт «Петербургский дневник».
«Секрет семейного счастья — это любовь. Но это не секрет», — ответил глава государства.
По его словам, понятие любви должно быть основой не только семейных, но и международных отношений.
Также в рамках мероприятия Владимиру Путину также задали вопрос, какие книги он читает своим внукам. Лидер РФ признался, что отдает предпочтение сказкам Самуила Маршака. Он добавил, что есть еще много хороших советских и российских писателей.