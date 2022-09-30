Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей | 360°

Важное 30 сентября 2022, 00:28 Поделиться Telegram

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Viber Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей Президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

Документы опубликованы на сайте Кремля.

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Ранее стало известно, что в пятницу в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие российский президент и парламентарии.

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Начало церемонии запланировано на 15:00, рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Договор о вступлении в состав России, как отметил представитель Кремля, подпишут со всеми четырьмя субъектами, где ранее прошли референдумы.

Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце. По словам Пескова, также запланировано выступление Владимира Путина. Известно, что его речь будет объемной, но, как подчеркнул представитель Кремля, это не послание Федеральному собранию.

Путин в этот же день проведет встречу с главами освобожденных территорий.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении этих территорий к Российской Федерации. Результаты голосования показали, что абсолютное большинство местных жителей высказались за вхождение в состав России. В ДНР за проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, а в Херсонской области — 87,05%.

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