Президент рассказал о политике агрессивного сдерживания России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с политикой сдерживания. Кроме того, за границей вход пускают разные теории заговора, чтобы поставить под сомнение успехи страны в медицине. В среду глава государства провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, <…> в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что это уже происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.

Более того, президент обратил внимание, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине. По его словам, в ход идут теории заговора и попытки поставить под сомнение успехи страны в этой области.

«В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора», — отметил Путин.

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