Президент Путин заявил о необходимости ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Президент Владимир Путин поручил запустить национальную систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты до конца 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года», — сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что около 65% территории России находится в зоне мерзлоты. Это около 11 миллионов квадратных километров. Российская криолитозона по площади больше США, Канады или Китая. Из 11 миллионов 3,5 миллиона квадратных километров — зона сплошной мерзлоты.

«При этом важно понимать, что изменения теплового состояния мерзлоты происходят многие годы. И в условиях таяния амплитуда изменений колеблется от 250 до 400 метров», — сказано в сообщении, которое появилось на сайте Минприроды в мае 2021 года.

Козлов заявил, что ученые из Гидроспецгеологии, МГУ, РАН спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты. К 2050 году он может составить около пяти триллионов рублей. Министр сообщил, что государственная система мониторинга многолетней мерзлоты должна быть создана к 2024 году.