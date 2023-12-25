Власть 25 декабря 2023, 19:47 Президент Путин заявил, что саммит ЕАЭС к 10-летию союза состоится в Москве Скриншот видео kremlin.ru

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Юбилейный саммит ЕАЭС к 10-летию союза пройдет в мае 2024 года в Москве. Об этом во время заседания Европейского евразийского союза в Санкт-Петербурге заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что союз сложился как авторитетное международное объединение. Путин напомнил, что объем взаимной торговли между странами объединения почти за 10 лет вырос в два раза, говорится в видео на сайте Кремля. Президент отметил, что 10-летний юбилей ЕАЭС будут отмечать в следующем году.

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«Мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве», — заявил Путин.

Он добавил, что благодаря соглашению ЕАЭС с Ираном почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на иранский рынок, а нетарифные барьеры снизятся.

В 2024 году в СНГ будет председательствовать Армения. В СНГ входят 11 стран.