Президент Путин: в России продолжат повышать пенсии

Президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Средства на это уже заложены в бюджет.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал президент на совещании по экономическим вопросам. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Российский лидер не исключил дополнительных мер поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми. Он подчеркнул, что необходимо вытащить людей из трущоб, а также создать новую программу расселения аварийного жилья. Это надо начать делать с 2022 года.

Путин рассказал, что общая сумма денежного довольствия сотрудников МВД, ФСИН, ФТС и Росгвардии будет расти на 9% ежегодно в ближайшие два года. Кроме того, индексация зарплат сотрудников правоохранительных органов и военных в 2023 году будут дополнительно повышена на 5%.

Ранее пенсионеры получили единовременные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей. Военным и представителям правоохранительных органов перечислили по 15 тысяч рублей. Такие меры поддержки были утверждены по поручению Путина.