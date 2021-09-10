Президент Путин указом присвоил звание «Город трудовой доблести» еще 12 населенным пунктам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Почетное звание получили Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалин), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкалье).

Звание «Город трудовой доблести» присвоено 12 городам за вклад в Победу, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленные при этом трудовой героизм и самоотверженность, указано в тексте президентского указа.

Таким образом, этого звания уже удостоены 44 города. В мае 2021 года этого звания также удостоили 12 городов: Барнаул, Киров, Коломна, Каменск-Уральский, Комсомольск­-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.