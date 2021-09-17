Президент Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана

Президент России Владимир Путин назвал поспешным вывод войск США и их союзников из Афганистана. Он призвал страны ШОС найти способ мирно стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний.

Владимир Путин на саммите ШОС выступает в режиме видеоконференции из-за перехода в самоизоляцию. Ранее он рассказал, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков людей.

«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — заявил Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС.

Он призвал страны ШОС задействовать потенциал организации, чтобы посодействовать мирному процессу в Афганистане.

Также Владимир Путин призвал подумать о возобновлении деятельности контактной группы ШОС — Афганистан.

Накануне на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Путин также заявил о поспешности США при выводе войск из Афганистана. Глава России заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности стран.