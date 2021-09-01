Президент Путин раскритиковал мнение о ненужности борьбы за Ленинград

Российский президент Владимир Путин прокомментировал высказывания о том, что СССР не следовало вести борьбу за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Заявивших такую позицию он назвал болтунами.

Президент в эфире «Открытого урока» и общения со школьниками в рамках образовательного марафона «Знание» во Владивостоке напомнил, что русский народ хотели уничтожить. Об этом россияне никогда не должны забывать.

«И никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, что „зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было сдать. Тогда жертв было бы меньше“. Тогда может жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было — тех, кто говорит об этом сегодня», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что судьба русского народа была бы совсем другой, если бы Советский Союз проиграл войну.

Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток с рабочим визитом 1 сентября. После встречи со школьниками российский лидер проведет совещание с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, уточнила «Газета.ru».