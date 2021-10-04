Президент Путин предложил руководство Владимирской областью экс-вице-губернатору Калуги

Президент России Владимир Путин предложил руководство Владимирской областью бывшему калужскому вице-губернатору и нынешнему депутату Госдумы от партии «Единая Россия» Александру Авдееву. Он согласился. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Назначить Авдеева Александра временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области», — сказано в сообщении Кремля.

Также Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина по собственному желанию.

У Авдеева есть управленческий опыт. Ранее он работал мэром Обнинска, затем вице-губернатором Калужской области, он также окончил «Школу губернаторов» — программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Когда-то Авдеева рассматривали на пост губернатора Калужской области вместо Анатолия Артамонова, но решение было принято в пользу мэра Обнинска Владислава Шапши.

В конце сентября возглавлявший регион Владимир Сипягин написал заявление об отставке и заявил, что намерен уйти в Госдуму.