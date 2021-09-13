Президент Путин поручил выделить 45 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете 45 миллиардов рублей на программы ликвидации признанного аварийным жилья. Деньги планируют выделить в 2022 году.

Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил правительству при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов выделить 45 миллиардов рублей на финансирование программ ликвидации аварийного жилья в регионах, которое было признано таковым до 1 января 2021 года.

В осеннюю сессию в Госдуме планируют рассмотреть законопроект, дающий право близким родственникам собственников ветхого жилья получить новые квартиры. Документ разработали в заксобрании Вологодской думы. Его авторы указали, что процесс признания дома аварийным обычно длится довольно долго, как и реализация госпрограмм по переселению. Многие владельцы жилья не доживают до переселения, а их близкие родственники лишаются на это права.