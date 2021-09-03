Президент Путин поддержал коррекцию акциза на топливо для снижения цен авиабилетов на Дальнем Востоке

Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко предложил скорректировать обратный акциз на топливо, что позволит снизить стоимость на авиабилеты в дальневосточных регионах. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин.

«По поводу обратного акциза для авиационного топлива: мне кажется, что это здравое предложение. Я понимаю, что это денежки, но тем не менее. Если мы хотим здесь поддержать перевозки, то это существенная мера», — приводит ТАСС слова российского лидера на встрече с модераторами и спикерами основных сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Троценко объяснил, что обратный акциз на топливо сейчас один для всех авиакомпаний в любом регионе страны. Однако он слишком мал для Дальнего Востока, где керосин стоит дороже.

Накануне Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он подчеркнул, что льготные билеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение года, а вопрос субсидированных перелетов необходимо держать на постоянном контроле.