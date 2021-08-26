Президент Путин поддержал идею создания музея и пантеона в Беслане

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане. Он подчеркнул, что случившееся там — трагическая история в жизни всей страны, которая требует особого внимания и участия.

Об этом президент заявил во время общения с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. Тот рассказал Путину, что в этом году планируют заложить тепловой контур пантеона, само здание построят в следующем году. В нем сделают музей. Меняйло уточнил, что финансирования хватит лишь на часть из 40 мероприятий, которые запланированы в программе социально-экономического развития Беслана.

В связи с этим глава региона попросил Путина «дать поручение в первоочередном порядке и в полном объеме» в этом вопросе.

«Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — подчеркнул президент в ответ на просьбу.

Теракт в школе Беслана произошел утром 1 сентября 2004 года. Жертвами террористов стали 334 человека, в том числе 318 заложников — из них 186 детей. При этом внутри школьного спортзала находились более тысячи человек — их насильно удерживать три дня, не давая еду или воду.