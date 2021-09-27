Президент Путин перечислил четырех главных врагов России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством правительства назвал четырех главных врагов России. По его словам, это бедность, нерешенные проблемы в образовании, здравоохранении и инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что главной целью властей должно быть повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, а это будет возможно в результате борьбы с этими основными противниками, сообщил ТАСС.

Путин обратил внимание, что после оглашения результатов выборов в некоторых штабах «Единой России» слышались возгласы «Ура!». Однако, по его мнению, это было преждевременно.

«Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден», — сказал он.

В августе Путин распорядился проводить регулярный мониторинг доходов бедных россиян и при необходимости принимать дополнительные меры социальной поддержки. Поручение правительству было отдано по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.