Президент Путин обсудит возможное введение Дня отца в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит предложение учредить в России День отца. Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности.

«Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим», — процитировало РИА «Новости» слова президента.

Кроме того, во время встречи с представителями общественности Владимир Путин предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он подчеркнул, что считает крайне важными для страны вопросы качества и доступности школьного образования. Они актуальны для каждой российской семьи, поэтому требуют особого внимания.

Президент подчеркнул, что ему интересны предложения, которые могли улучшить школьную жизнь. Он уверен, что вопросы воспитания и школьного образования крепко связаны — важен не только труд учителей, но и участие родителей, а также самих школьников. Только так получится создать школу, в которой будет интересно учиться, — она сможет раскрыть таланты детей и подготовить их ко взрослой жизни.

Глава страны также заявил о необходимости совершенствовать оплату труда учителей. При этом он призвал решать этот вопрос исходя из возможностей бюджета страны.