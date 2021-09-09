Президент России Владимир Путин не примет участие в нынешней сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Путин участвовал в прошлой сессии Генассамблеи ООН. Он записал видеообращение, где заявил о недопустимости попыток переписать историю. Российский лидер говорил о пандемии, контроле над вооружениями и глобальной стабильности, а также о роли ООН и инициативе России заключить юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе.

Очередная сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября 2021 года. Заседания будут проходить с 21 по 27 сентября. Об этом говорится на сайте организации.

Песков 9 сентября также заявил, что Россия не спешит с признанием движения «Талибан»*. По его словам, РФ, как и другие страны, сейчас наблюдает за развитием ситуации. Немаловажное значение будут иметь первые шаги новой власти в Афганистане. Об этом написал ТАСС.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.