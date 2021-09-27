Президент Путин назвал задачи министров Шойгу и Лаврова в «Единой России»

Президент Владимир Путин назвал задачи, которыми в «Единой России» займутся министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Об этом глава государства заявил на встрече с лидерами предвыборного списка партии.

«Вы принимали самое активное участие в избирательной кампании, это отдельная конкретная работа. И что очень важно — люди видели ваши подлинные чувства патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы родины, наши традиционные ценности», — подчеркнул Путин.

По его словам, Шойгу будет возглавлять комиссию по развитию Восточной Сибири, а Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко станет главой комиссии по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова — по защите семьи, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева — по образованию и науке.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что каждый из участников пятерки лидеров предвыборного списка самостоятельно примет решение о своей дальнейшей карьере.

«Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Вся процедура прописана в законе», — уточнил он.