Президент Путин назвал результат присутствия США в Афганистане нулевым

Президент Владимир Путин напомнил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, но добились нулевого результата. При этом происходили трагедии.

«Что там произошло: 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей, которые живут там. А по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества», — сказал Путин во время встречи с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан», трансляцию ведет «Россия 24».

Президент отметил, что результат присутствия США в Афганистане нулевой, даже отрицательный. По мнению Путина, это лишь привело к трагедиям и потерям. Он отметил, что в своих действиях правительство Штатов должно было опираться на историю страны, ее культуру, философию, уважение к традициям.

Ранее Байден заявил о завершении попыток США переустроить другие страны. При этом миссию в Афганистане президент считает успешной.

Американские войска полностью были выведены из Афганистана 31 августа. Пентагон заявил, что их миссия в республике завершена.