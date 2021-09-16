Президент Путин назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана

Президент России Владимир Путин назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана. Он заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности стране.

Президент России выступил по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах ее участников нестабильная. Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, по мнению российского президента, рискуют своей безопасностью.

«Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — процитировал Путина ТАСС.

Он отметил, что тогда все поддержали идею о сплоченности государств — членов ОДКБ.

США начали выводить войска из Афганистана с 1 мая, за ними это сделали Великобритания и другие страны. Это привело к захвату власти в стране представителями «Талибана»*. Боевики пришли к власти 13 августа. До конца последнего летнего месяца они разрешили эвакуировать западным военным жителей своих стран.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.