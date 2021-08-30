Президент Путин назвал хорошим свой уровень антител после прививки от коронавируса

Показатели антител у президента России Владимира Путина держатся на хорошем уровне после прививки от коронавируса. Об этом российский лидер рассказал на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — приводит РИА «Новости» слова Путина. Прививку первым компонентом вакцины глава Российского государства сделал в конце марта. После этого он сообщил о высоком титре антител.

Неделю назад на встрече с членами «Единой России» Путин назвал навязывание вакцинации от коронавируса недопустимым. По его словам, нельзя никого запугивать. Чтобы люди массово делали прививки, необходимо проводить разъяснительную работу.

Президент подчеркнул, что вакцинация — это единственный способ одержать победу над пандемией коронавируса. По его словам, Россия лучше других стран пережила разгул SARS-CoV-2. В конце июля он заявил о необходимости повысить темп прививочной кампании.