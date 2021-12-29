Президент получит новые полномочия по выдаче гражданства России

Президент России подал в Госдуму новый законопроект о гражданстве РФ. Согласно документу, у главы государства появятся более широкие полномочия по определению категорий людей, которые имеют право на упрощенное получение российского гражданства.

Новый подход разработан с учетом необходимости людей из другой страны, которые претендуют на гражданство РФ, адаптироваться к жизни в российском обществе.

Также новый акт предусматривает уменьшение количества требований более чем к 20 категориям людей при приеме их на гражданство РФ и признании их гражданами России. В первую очередь это относится к лицам из стран бывшего СССР, их детям, участникам госпрограммы по содействию добровольного переселения в РФ россиян, живущих за рубежом, и к людям, у которых есть близкие родственники — граждане РФ.

Получить гражданство «по упрощенке» смогут лица, которые живут на территории, относившейся к Российской империи, — без процесса признания их носителями русского языка и родившиеся на территории РФ (РСФСР) до 6 февраля 1992 года или проходившие к этому времени службу в российских воинских частях, а также дети, у которых хотя бы один родитель был гражданином СССР.