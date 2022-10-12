Президент ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в кроссовках | 360°

Власть 12 октября 2022, 02:10 Поделиться Telegram

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Viber Президент ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в кроссовках Президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на переговоры с Путиным в кроссовках РИА «Новости»

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Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян надел черные кроссовки на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Спортивную обувь он сочетал с арабским национальным костюмом.

На обувь Аль Нахайяна обратил внимание корреспондент РИА «Новости». На переговорах в Петербурге президент ОАЭ появился в традиционной арабской одежде и черных кроссовках, под которые выбрал темные носки фирмы Nike. Путин надел на встречу черный костюм, белую рубашку, фиолетовый галстук и туфли.

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Переговоры лидеров ОАЭ и России проходили во вторник, 11 октября. Их провели в формате один на один. Эта встреча политиков стала первой с момента избрания Аль Нахайяна президентом весной 2022 года. Раньше стороны только созванивались по телефону.

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Во время последних таких переговоров президенты выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных отношений двух стран.

Как отметил Путин, в течение последних 50 лет связи между Россией и ОАЭ развивались только в поступательном графике. Это является фактором стабильности в регионе.

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