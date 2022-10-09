Власть 09 октября 2022, 22:36 Поделиться Telegram

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Viber Путин не планировал встречаться с членами Совбеза в понедельник — Песков Пресс-секретарь Песков: у Путина нет в планах двусторонних встреч с членами Совбеза РИА «Новости»

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В расписании президента России Владимира Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совета безопасности, заявил РИА «Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков. Глава государства также не планирует встречаться с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

В понедельник в графике Путина запланировано заседание Совбеза, однако двусторонних встреч, в том числе и с Шойгу, в расписании нет, ответил Песков на вопрос агентства.

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Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что о темах заседания прессе сообщат после выступления главы государства. Журналистов интересовало, будут ли на Совбезе обсуждать ЧП на Крымском мосту.

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Российские власти уверены, что взрыв на Крымском мосту — это теракт, направленный против важной гражданской инфраструктуры страны. Об этом говорили президент и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Возбуждено дело по статье «Терроризм». За организацией теракта на переправе через Керченский пролив стоят украинские спецслужбы, уверены в Следственном комитете.

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