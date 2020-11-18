«Президент на проводе». Важный звонок прервал работу Мишустина

В среду премьер-министр Михаил Мишустин осматривал выставку на транспортном форуме, когда его неожиданно начали звать помощники, всполошились все. Выяснилось, что ему позвонил президент Владимир Путин.

«Президент на проводе», — сообщил помощник.

Михаилу Мишустину пришлось извиниться и на время покинуть выставку. Ситуация попала на камеры журналистов RT. На кадрах можно разглядеть, как премьер-министр за несколько секунд собрался, чтобы ответить на важный звонок. О чем был разговор — не сообщается.

Несколько дней назад Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и провести ее за три месяца, не растягивая. Премьер-министр считает, что больше уже откладывать этот процесс невозможно. Сроки оптимизации уже несколько раз переносились по разным причинам. Он также уточнил, что сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях составит от 5 до 10%, в том числе за счет вакантных должностей.