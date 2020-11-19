Президент Молдавии прибудет в Россию с рабочим визитом

«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — процитировала главу Молдавии Газета.ru.

Помимо прочего, Додон высказал слова благодарности руководству России за поддержку республики. В частности он отметил помощь в борьбе с пандемией коронавируса.