Президент Молдавии прибудет в Россию с рабочим визитом
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в своем Facebook-аккаунте, что прибудет в Россию с рабочим визитом. Он поговорит с представителями РФ на тему российско-молдавского взаимодействия.
«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — процитировала главу Молдавии Газета.ru.
Помимо прочего, Додон высказал слова благодарности руководству России за поддержку республики. В частности он отметил помощь в борьбе с пандемией коронавируса.