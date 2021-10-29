Президент Молдавии Майя Санду объяснила, при каких условиях возможен ее визит в Россию

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала свой возможный визит в Москву и встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главу государства процитировал Sputnik.

По словам молдавского лидера, прежде чем говорить о встрече с Путиным, нужно добиться прогресса по решению вопросов двусторонней повестки. Она подчеркнула, что это мнение разделяют обе стороны. Санду обозначила, что необходимы конкретные шаги ради достижения этого прогресса.

«В дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы решать вопросы двусторонней повестки», — приводит слова президента «Утро.ру».