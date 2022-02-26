Президент Киргизии Жапаров поддержал военную спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Тот поддержал действия России на Украине.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Жапаров считает Украину виноватой в срыве Минских договоренностей. Он поддержал решительные действия российского правительства по защите мирного населения Донбасса.

Также лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество стран. Путин поблагодарил Жапарова за выраженную солидарность.

Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины в 05:30 24 февраля. По его словам, захват территорий страны в планы не входит.

Путин заявил, что Россия готова к любому ходу событий и заранее приняла все необходимые решения по этому поводу. Он призвал украинских военных отказаться от сражений и пойти домой.

«Хочу обратиться к внешним силам: кто бы ни пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным», — заявил президент.

Также Путин добавил, что такие действия — это самозащита России от угроз.