Президент Кипра Анастасиадис поговорил по телефону с Путиным

Президент Кипра Никос Анастасиадис позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что стороны в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений государств поговорили об актуальных вопросах российско-кипрского взаимодействия в разных сферах, информирует сайт «Свободная Пресса».

«Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере», — отметили в пресс-службе.

Помимо прочего, лидеры государств выразили взаимную заинтересованность в будущем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей. Еще Путин и Анастасиадис обсудили обстановку в Восточном Средиземноморье и варианты кипрского урегулирования.