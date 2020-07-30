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    30 июля 2020, 13:17

    Президент Кипра Анастасиадис поговорил по телефону с Путиным

    Полина Петрова

    Президент Кипра Никос Анастасиадис позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе Кремля.
    Президент Кипра Анастасиадис поговорил по телефону с Путиным

    Уточняется, что стороны в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений государств поговорили об актуальных вопросах российско-кипрского взаимодействия в разных сферах, информирует сайт «Свободная Пресса».

    «Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере», — отметили в пресс-службе.

    Помимо прочего, лидеры государств выразили взаимную заинтересованность в будущем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей. Еще Путин и Анастасиадис обсудили обстановку в Восточном Средиземноморье и варианты кипрского урегулирования.

    Новости SMI.FM