Власть 24 мая 2023, 16:02 Президент Казахстана Токаев прилетел в Москву Президент Казахстана Токаев прилетел в Москву на Евразийский экономический форум РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву. Кадры его прибытия опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в четверг, 25 мая.

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Кроме того, в среду Токаев посетит пленарное заседание Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Ранее в столицу России прилетел белорусский лидер Александр Лукашенко. На предстоящем заседании он объявил об основных приоритетах страны в сотрудничестве с членами ЕАЭС, в том числе упрощении правил внешней торговли и совместном финансировании промышленных проектов.

Евразийский экономический форум запланирован в Москве 24 мая. На следующий день участники форума соберутся на заседании Высшего Евразийского экономического совета для подведения итогов работы объединения в международных делах и обсуждения реализации стратегических задач.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин также примет участие в мероприятиях на саммите ЕАЭС, писал RT.