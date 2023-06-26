Власть 26 июня 2023, 14:58 Президент Ирана по телефону поддержал Путина на фоне событий 24 июня Президент России Путин переговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Действия ЧВК «Вагнер», двустороннее сотрудничество, предстоящий Курбан-байрам и другие темы обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону лидер Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщили в администрации главы государства.

«Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», — сказали в пресс-служб.

Реклама

Владимир Путин поздравил Эбрахима Раиси и иранский народ в его лице с наступающим праздником Курбан-байрам, обсудил развитие сотрудничества, особенно реализацию договоренностей в областях энергетики, транспорта, торговли, и международную повестку дня. Одной из тем разговора стала обстановка в Сирии и Закавказье. Лидеры договорились поддерживать контакт.

Ситуацию в Липецкой, Ростовской и Воронежской областях Владимир Путин прокомментировал в разговорах с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Он заявил, что мятежников накажут.