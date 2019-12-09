Президент Грузии прокомментировал открытие российского культурного центра в Тбилиси

«Грузия всегда была беспрецедентно открытой в культурном плане, это традиция нашей страны. Но сегодня у нас оккупация, сегодня вопрос Важи Гаприндашвили (грузинский врач был задержан за нарушение границы Южной Осетии), так что всему свое время», — сказала Зарабишвили.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе рассказал, что в Тбилиси «работают над «деоккупацией» и против российской «мягкой силы».

«Позициям властей никоим образом не отвечает усиление влияния России на Грузию. На сто процентов заверяю, что планов открыть такой центр у правительства нет», — подчеркнул грузинский политик.

Также он добавил, что никаких компромиссов, пока последний российский солдат не покинет Грузию, не будет.

«Мы противостоим российской пропаганде, которая, к сожалению, имеет некоторых союзников в Грузии, в том числе в рядах наших жестких оппонентов», — сказал Талаквадзе.

Обсуждения начались после заявления российского сенатора Григория Карасина о том, что в середине декабря в Тбилиси планируется открыть Центр русского языка и культуры.