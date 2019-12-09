  • Президент Грузии прокомментировал открытие российского культурного центра в Тбилиси

    09 декабря 2019, 17:45

    Александр Кушак

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала открытие Центра российского языка и культуры в Тбилиси «несвоевременным», поскольку страна находится в условиях «российской оккупации», сообщила газета «Взгляд».

    «Грузия всегда была беспрецедентно открытой в культурном плане, это традиция нашей страны. Но сегодня у нас оккупация, сегодня вопрос Важи Гаприндашвили (грузинский врач был задержан за нарушение границы Южной Осетии), так что всему свое время», — сказала Зарабишвили.

    Председатель парламента Арчил Талаквадзе рассказал, что в Тбилиси «работают над «деоккупацией» и против российской «мягкой силы».

    «Позициям властей никоим образом не отвечает усиление влияния России на Грузию. На сто процентов заверяю, что планов открыть такой центр у правительства нет», — подчеркнул грузинский политик.

    Также он добавил, что никаких компромиссов, пока последний российский солдат не покинет Грузию, не будет.

    «Мы противостоим российской пропаганде, которая, к сожалению, имеет некоторых союзников в Грузии, в том числе в рядах наших жестких оппонентов», — сказал Талаквадзе.

    Обсуждения начались после заявления российского сенатора Григория Карасина о том, что в середине декабря в Тбилиси планируется открыть Центр русского языка и культуры.