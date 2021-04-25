Президент Чехии выступит с обращением по поводу высылки дипломатов

Президент Чехии Милош Земан сегодня выступит с чрезвычайным телеобращением. Об этом сообщила его пресс-служба.

Обращение будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News. Оно начнется в 11:00 (12:00 по московскому времени) 25 апреля, сообщил в Twitter пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.

Как ранее заявлял Овчачек, глава государства прокомментирует информацию о взрывах оружейных скрадов во Врбетице и высылку российских дипломатов из Чехии.

На прошлой неделе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил сотрудников российского ГРУ в организации взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

В результате погибли два человека. Оружие с этих складов, по данным СМИ, принадлежало компании болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и предназначалось Украине. В 2015 году Гебрева пытались отравить.

Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. Россия назвала обвинения абсурдными и выслала в ответ 20 чешских дипломатов.

В ответ Чехия потребовала уравнять число сотрудников российского посольства в Праге и чешского в Москве. До конца мая Чехию должны будут покинуть еще 63 россиянина.

Следом МИД России потребовал сократить численность чешского посольства. А президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает наем россиян посольствами и консульствами недружественных стран.