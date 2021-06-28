Президент Чехии раскритиковал трансгендеров и феминисток

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал трансгендеров, назвав их «отвратительными людьми». Об этом написал «Ридус» со ссылкоой на Bloomberg.

Земан заявил, что не имеет ничего против геев и лесбиянок, но ему не нравится, что люди идут на пластические операции ради смены пола.

«Каждая хирургическая операция — это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны», — заявил политик.

Таким образом Земан поддержал президента Венгрии Виктора Орбана. Ранее в Венгрии вышел закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди людей младше 18 лет. Многие считают, что этот закон лоббировал лично Орбан.

Милош Земан также раскритиковал женское движение против сексуальных домогательств «MeToo», фемактивисток и мероприятия в честь месяца защиты прав секс-меньшинств.

В соцсетях уже прокомментировали выступление Земана. Многие отметили, что оно негативно скажется на его политической карьере и назвали эти высказыыывания «политическим самоубийством».