«Президент был готов вчера». Песков объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но организации встречи мешает нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире «России 1».

«Президент РФ, что называется, был готов „вчера“. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что тупик связан исключительно с позицией украинской стороны. Киев не хочет выполнять договоренности по Донбассу, но не называет это своими словами, прячась за предложениями заменить их чем-то другим. Кроме того, власти Украины не хотят выполнять и договоренности, которые были достигнуты в Париже на саммите лидеров России, Германии, Франции и Германии, прошедшем в 2019 году.

Песков также отметил, что Путина не задевают личностные ремарки Зеленского в его адрес.