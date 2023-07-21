Власть 21 июля 2023, 15:12 Президент Белоруссии Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом Кремль: Путин 23 июля встретится с президентом Белоруссии Лукашенко РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического союзничества и партнерства, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

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Ранее Лукашенко призвал отказаться от всех попыток вбить клин в его отношения с Владимиром Путиным. По его словам, ни к чему хорошему это в итоге не приведет.

Также белорусский лидер заявил, что Владимир Путин сделал для его страны все, о чем просили. Он пояснил, что российская сторона оказывает поддержку машиностроению в республике, а Белоруссия закупает у России нефть и газ за рубли, в связи с чем необходимость обменивать на доллары собственную валюту отпала.