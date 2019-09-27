  • «Превзошли себя в собственном безрассудстве». В МИД России прокомментировали новые антироссийские санкции США

    27 сентября 2019, 00:47

    Светлана Степанова

    «Перезагрузка» сменилась разрушением двусторонних отношений России и США. Такое мнение высказали в министерстве иностранных дел после введения Вашингтоном очередных санкций. Подробный комментарий появился на сайте российского внешнеполитического ведомства.
    «Превзошли себя в собственном безрассудстве». В МИД России прокомментировали новые антироссийские санкции США

    «Санкции, которые США ввели 26 сентября против ряда российских граждан, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года, когда Вашингтон свернул объявленную им же „перезагрузку“ двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением», — сказано в сообщении.

    США расширили санкции против России

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    В МИД отметили, что американцы, инициирующие «санкционное давление» на Россию, результата так и не добились.

    «На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — отметили в министерстве.

    По данным российского МИД, санкции Вашингтона — это наказание для России за поставленное авиатопливо для российских же вооруженных сил, находящихся в Сирии. В министерстве сделали вывод, что Соединенные Штаты «открыто встали на сторону террористов».

    «Опека» Вашингтоном террористов из некоторых организаций («Хейат Тахрир аш-Шам»*, «Джабхат ан-Нусры»*), которая выражается в «прикрытии от ударов» и снабжении необходимым, давно отмечалась Россией. В МИД подчеркнули, что данные террористические организации признаны повсеместно и являются прямыми наследниками «Аль-Каиды». В ведомстве отметили связь между санкциями против «Совфрахт» (российская компания, которая доставляла топливо в Сирию) и последующей блокировкой большинства ее средств с желанием «надавить на Россию в крымском контексте».

    «Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле. США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму», — сделали акцент в ведомстве.

    В министерстве иностранных дел России заверили: борьба с террористическими организациями в Сирии будет продолжена несмотря на покровительство им со стороны Соединенных Штатов.

    «Решительно осуждаем циничность и беспринципность политики Вашингтона», — заключили в МИД РФ.

    *«Хейат Тахрир аш-Шам», «Джабхат ан-Нусры» — террористические организации, запрещенные в России.