«Превзошли себя в собственном безрассудстве». В МИД России прокомментировали новые антироссийские санкции США

«Санкции, которые США ввели 26 сентября против ряда российских граждан, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года, когда Вашингтон свернул объявленную им же „перезагрузку“ двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением», — сказано в сообщении.

США расширили санкции против России Подробнее

В МИД отметили, что американцы, инициирующие «санкционное давление» на Россию, результата так и не добились.

«На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — отметили в министерстве.

По данным российского МИД, санкции Вашингтона — это наказание для России за поставленное авиатопливо для российских же вооруженных сил, находящихся в Сирии. В министерстве сделали вывод, что Соединенные Штаты «открыто встали на сторону террористов».

«Опека» Вашингтоном террористов из некоторых организаций («Хейат Тахрир аш-Шам»*, «Джабхат ан-Нусры»*), которая выражается в «прикрытии от ударов» и снабжении необходимым, давно отмечалась Россией. В МИД подчеркнули, что данные террористические организации признаны повсеместно и являются прямыми наследниками «Аль-Каиды». В ведомстве отметили связь между санкциями против «Совфрахт» (российская компания, которая доставляла топливо в Сирию) и последующей блокировкой большинства ее средств с желанием «надавить на Россию в крымском контексте».

«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле. США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму», — сделали акцент в ведомстве.

В министерстве иностранных дел России заверили: борьба с террористическими организациями в Сирии будет продолжена несмотря на покровительство им со стороны Соединенных Штатов.

«Решительно осуждаем циничность и беспринципность политики Вашингтона», — заключили в МИД РФ.

*«Хейат Тахрир аш-Шам», «Джабхат ан-Нусры» — террористические организации, запрещенные в России.