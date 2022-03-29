«Превзошли сами себя». МИД РФ счел произволом высылку российских дипломатов из Нидерландов

В МИД РФ негативно отнеслись к решению Нидерландов о высылке 17 российских дипломатов. Действия официальных властей страны в министерстве назвали произволом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала поступок голландской стороны как недружественный. Ее слова привели «Известия».

«Этот недружественный шаг свидетельствует о полном отсутствии у официальной Гааги заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией», — подчеркнула Захарова.

В МИД РФ заметили, что заявлением о высылке дипломатов «голландцы превзошли сами себя в стремлении побольнее ударить по российскому посольству».

Захарова предупредила об ответственности Нидерландов за последствия подобного произвола. Российское министерство отреагирует соответственно.

МИД Нидерландов назвал сотрудников дипмиссии РФ «офицерами разведки». «За шпионаж или угрозу безопасности» 21 российского дипломата вышлет Бельгия, четырех — Ирландия, одного — Чехия. Решение о высылке дипломатических работников России уже приняли в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии, а также в Северной Македонии.