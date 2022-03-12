Превентивно защитились первый раз в истории. Спецоперация не позволила Украине атаковать Донбасс и Крым

Спецоперация — первый в истории России случай, когда страна пошла на опережение и превентивно защитила свои границы от наступательных боевых действий. Об этом в интервью РИА ФАН заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По мнению депутата, Украина готовилась напасть не только на территории Донецкой и Луганской народных республик, но и захватить Крым. Эти данные получены из официальных документов и риторики украинского правительства. Также определенные выводы можно было сделать, наблюдая за наращиванием военного потенциала ВСУ.

«Было создано численное преимущество над Народной милицией ЛНР и ДНР почти в пять раз, на границе непризнанных республик были сосредоточены до 170 тысяч военнослужащих национальных батальонов ВСУ. Вообще, это первый раз в истории, когда Россия сыграла упредительно», — заявил парламентарий.

Шхагошев также напомнил о намерении Украины заниматься производством ядерного оружия и желании использовать разработки секретных научных биолабораторий. По мнению депутата, это свидетельствует о реальной угрозе всему европейскому континенту.

Ранее Министерство обороны показало карту с новыми районами, перешедшими под контроль ВС РФ в ходе специальной операции. Согласно обновленным данным, российские войска продолжили наступление на широком фронте и установили контроль над рядом населенных пунктов в Донбассе.